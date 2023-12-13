13 декабря 2023, 17:06
Свыше 80% нарушений в работе систем уличного освещения устранили в Подмосковье
Коммунальные службы Подмосковья устранили 88% нарушений в работе уличного освещения. Активнее всего эту работу провели в Клину, Химках в Балашихе.
Как рассказала глава ГУСТ Светлана Аипова, за работой систем освещения тщательно следят, потому что в период снегопадов видимость на улицах сильно снижается.
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«Мы отслеживаем динамику, как справляются коллеги в каждом муниципалитете. Так, устранение от 90% и выше демонстрируют 36 городских округов, среди которых: Клин — 90%, Химки — 93%, Балашиха — 94%, Долгопрудный, Мытищи — 96%, Зарайск, Шатура, Щелково — 99%, Реутов — 100%», — сказала она.
Светлана Аипова добавила, что некоторым муниципалитетам нужно усилить работу в этом направлении. Среди них — Дмитров, Волоколамск, Люберцы и Богородский округ.
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Благоустройство
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