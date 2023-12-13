Подмосковье 13 декабря 2023, 17:06 Свыше 80% нарушений в работе систем уличного освещения устранили в Подмосковье ГУСТ МО

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Коммунальные службы Подмосковья устранили 88% нарушений в работе уличного освещения. Активнее всего эту работу провели в Клину, Химках в Балашихе.

Как рассказала глава ГУСТ Светлана Аипова, за работой систем освещения тщательно следят, потому что в период снегопадов видимость на улицах сильно снижается.

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«Мы отслеживаем динамику, как справляются коллеги в каждом муниципалитете. Так, устранение от 90% и выше демонстрируют 36 городских округов, среди которых: Клин — 90%, Химки — 93%, Балашиха — 94%, Долгопрудный, Мытищи — 96%, Зарайск, Шатура, Щелково — 99%, Реутов — 100%», — сказала она.

Светлана Аипова добавила, что некоторым муниципалитетам нужно усилить работу в этом направлении. Среди них — Дмитров, Волоколамск, Люберцы и Богородский округ.

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