Подмосковье 14 марта 2024, 15:40 Свыше 80 избирательных комиссий будут работать в Солнечногорске в дни выборов президента

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Подготовка к выборам президента России, которые пройдут 15, 16 и 17 марта, продолжается в Солнечногорске. Всего в городском округе будут функционировать 85 постоянных и две временные участковые избирательные комиссии.

Сейчас персонал комиссий вносит последние штрихи в оформление входных групп в едином фирменном стиле избирательной кампании. Кроме того, на участках устанавливают необходимое технологическое оборудование и проводят подготовительные работы к встрече избирателей.

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«Процедура трехдневного голосования позволит принять участие в выборах максимальному количеству неравнодушных людей», — отметил председатель территориальной избирательной комиссии города Солнечногорск Сергей Митряшин.

Для удобства избирателей предусмотрели возможность уточнить адрес своего избирательного участка на специальном сайте. Проголосовать на участках можно будет все три дня с 8:00 до 20:00.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил работу участкового избирательного участка в культурном центре в Королеве.

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