Подмосковье 12 марта 2024, 16:19 Свыше 80 гектаров земли благоустроят в Химкинском лесопарке Пресс-служба администрации г.о. Химки

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В этом году в Химках реализуют масштабные проекты по улучшению общественных пространств. Среди них реконструкция Химкинского лесопарка, обновление парка Толстого и создание скейт-парка в сквере имени Марии Рубцовой.

Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки

В Химкинском лесопарке обустроят лыжероллерную дорожку для стадиона зимних видов спорта имени Анфисы Резцовой, а также обновят входные зоны и парковки. Еще по просьбе жителей оборудуют родник Святого Георгия.

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Парк Толстого ожидает второй этап реконструкции, в ходе которого обновят пляжную зону и смотровую площадку и добавят новые игровые зоны для детей. В прошлом году в парке установили колесо обозрения, сухой светодинамический фонтан и организовали скалодром. Также на территории сквера Марии Рубцовой в этом году появится новый скейт-парк.

С 15 по 17 марта состоится голосование за выбор дополнительных объектов благоустройства, в котором могут участвовать жители Химок старше 14 лет. Всю информацию можно найти на сайте национальныепроекты.рф.

Министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин подчеркнул значимость мнения жителей в выборе территорий для будущего благоустройства, отметив, что именно граждане определяют приоритетные направления работ.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье лидирует по строительству и обновлению школ.

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