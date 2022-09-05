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Подмосковье

05 сентября 2022, 11:57

Свыше 8 тысяч жителей Подмосковья бесплатно проверили здоровье в парках

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Акция «Проверь здоровье в парке» вновь состоялась в Подмосковье. За время ее проведения профосмотр прошли 8,2 тысячи человек. Об этом сообщила первый зампред правительства области Светлана Стригункова.

Завершающая акция прошла в 12 округах региона. Среди них — Люберцы, Балашиха, Долгопрудный и другие. Зампред рассказала, что всего в ходе мероприятий здоровье в парках проверили свыше 8,2 тысячи человек, из них 220 — в минувшие выходные.

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«Хочу еще раз напомнить жителям о важности и необходимости своевременной диагностики своего здоровья. Пройти диспансеризацию по-прежнему можно в поликлинике», — добавила Светлана Стригункова.

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Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о новых стандартах медицины в Подмосковье. По ним продолжают строить новые и ремонтировать старые объекты здравоохранения.

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