Подмосковье 13 апреля 2023, 09:24 Свыше 8 тысяч жителей Подмосковья прошли онлайн-опрос о закрытии мусоропроводов в домах Никита Сморкалов

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Опрос о закрытии мусоропроводов в многоквартирных домах завершился на портале «Добродел». В нем приняли участие 8023 жителя. Более половины проголосовавших захотели ликвидировать мусоропровод в своем доме.

На местах мусоропроводов предложили обустроить колясочные. За такое решение выступили 56% голосующих.

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Устанавливать мусоропроводы в новых домах запретили в Подмосковье в 2021 году. Такое решение приняли для мотивации жителей к раздельному сбору.

Опрос продлится до 14 апреля.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев объяснил важность общения с жителями. Он заявил, что регион уделяет особое внимание отзывам о работе органов власти, в том числе негативным.

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