Свыше 8 тысяч жителей Подмосковья поучаствовали в голосовании по благоустройству за неделю | 360°

Подмосковье 26 сентября 2022, 10:16 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Свыше 8 тысяч жителей Подмосковья поучаствовали в голосовании по благоустройству за неделю

Читать 360tv в

Свыше восьми тысяч жителей Подмосковья выбрали свой адрес в голосовании по благоустройству на портале «Добродел» за неделю. Территории будут приводить в порядок в 2023–2025 годах. Об этом сообщили в главном управлении содержания территорий.

Как рассказала глава ведомства Светлана Аипова, при выборе мест благоустройства уделят особое внимание активности жителей на голосовании.

Реклама

«Ключевыми фактором голосования является активность жителей конкретного двора, теперь голосуют только прописанные или фактически проживающие, что обеспечит всесторонний, честный подход при формировании адресного перечня. За короткий период проголосовало большое количество людей, мы рады такой вовлеченности», — сообщила она.

Реклама

По программе 2017–2022 годов в регионе преобразили свыше 30% дворов. Эта работа будет продолжена, сообщили в ГУСТ. В приоритете будут локации, где нет детских площадок или они были установлены слишком давно.

«Также теперь учитываем проживающих инвалидов первой группы и благоустройство будет проходить с учетом маломобильности таких жителей», — добавила Светлана Аипова.

Голосование завершится 10 октября. Выбрать свой адрес можно на портале «Добродел».

Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил сдать в срок оставшиеся по программе капремонта школы. Он отдельно отметил учреждения в Солнечногорске и Бронницах.

0 0 0 0 0 0