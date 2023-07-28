Подмосковье 28 июля 2023, 19:45 Свыше 8 тысяч участков проверят на соблюдение земельного законодательства в Солнечногорске Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

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Муниципальные инспекторы Солнечногорска проверят 8,5 тысячи участков на соблюдение земельного законодательства до конца года. Семь тысяч из них уже осмотрели, выявив на 76% нарушения целевого использования.

Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

Заместитель министра имущественных отношений Московской области Геннадий Герасимов провел в Солнечногорске совещание с представителями 10 округов региона и налоговых органов. Специалисты в числе прочих вопросов обсудили расчет платы за земельные участки.

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«В настоящее время в Подмосковье уже осмотрено по заданию налоговой 152 тысячи земельных участков, на 89,6 тысячах из них выявлено нарушение по нецелевому использованию», — рассказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

По словам заместителя главы администрации Солнечногорска Кирилла Типографщика, к недобросовестным владельцам земель применятся повышение налоговой ставки. Так, при зарастании более чем на половину сорняками, в том числе борщевиком, участок попадет под повышенную ставку — 1,5%. В прошлом году благодаря этому бюджет городского округа Солнечногорск пополнился на 200 миллионов рублей.

Напомним, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев назвал вовлечение имущества в оборот одной из основных задач, связанных с развитием экономики и территории региона.

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