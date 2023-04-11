11 апреля 2023, 17:02
Свыше 8 тысяч тонн куличей к Пасхе испекут на предприятии «Мираторг» в Подмосковье
На Подмосковном предприятии группы компаний «Мираторг» в Домодедове начали выпекать куличи. Всего к Пасхе подмосковная пекарня выпустит более восьми тонн продукции. В ассортименте будут представлены куличи разных размеров: от маленьких до больших.
«Общий вес пасхальной выпечки, произведенной подмосковной пекарней, превысит восемь тонн. Для этого понадобится всего 2,5 дня. Приготовление идет по традиционным рецептам, вручную», — отметил курирующий Минсельхозпрод заместитель председателя правительства Московской области Георгий Филимонов.
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Он подчеркнул, что на пекарне линии автоматизированы на 93%. Куличи будут выпекать в трех печах. Для выпуска продукции к Пасхе понадобится 500 циклов выпечки и 20 тысяч форм. В работе будут задействованы четыре смены по шесть пекарей.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о развитии импортозамещения. Он отметил, что ключевую роль в этом сыграла государственная поддержка.
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Пасха
Город Домодедово
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