Подмосковье 22 июня 2023, 11:49 Свыше 8 тысяч свечей зажгли на площади в Подольске в День памяти и скорби

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Ежегодная акция «Свеча памяти» прошла в Подольске. Участники почтили память героев Великой Отечественной войны. На Площади Славы зажгли 8,5 тысячи свечей.

Участники акции почтили павших героев минутой молчания и возложили цветы к мемориалу. После этого все желающие смогли зажечь свечу в память о защитниках родины, а через несколько минут тысячи огней сложились в знаковый силуэт Подольского курсанта.

Почетными гостями стали ветеран Великой Отечественной войны Николай Герасимов и участник специальной военной операции Дмитрий Сотников.

«Я много друзей потерял на фронте. И такие акции — большое дело. Когда можно вновь вспомнить, почтить их подвиг, а нашей молодежи вновь напомнить о том, что было 82 года назад», — поделился ветеран.

Ежегодная акция «Свеча памяти» проходит по всей России 22 июня. Она посвящена всем, кто кто пал жертвой в годы Великой Отечественной войны. В акции принимают участие ветераны, неравнодушные жители, волонтеры, юнармейцы и общественные деятели.

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