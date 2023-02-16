Подмосковье 16 февраля 2023, 12:23 Свыше 8 тысяч семей бойцов СВО из Подмосковья получили различные меры поддержки в 2022 году

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Для семей участников СВО в Подмосковье предусмотрен ряд мер поддержки. Эта работа стала приоритетной для региона. Помощью в прошлом году воспользовались свыше восьми тысяч таких семей.

Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов рассказал, что спецоперация оказала большое влияние на работу регионального парламента. При этом возникшие сложности не помешали выполнить все обязательства перед жителями.

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«В 2022 году мы смогли не только выполнить все наши обязательства перед жителями, но и расширить нашу уникальную систему мер социальной поддержки», — отметил он.

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Приоритетом региона стала помощь семьям военнослужащих, добровольцев и мобилизованных. Так, свыше восьми тысяч из них воспользовались мерами поддержки в прошлом году. Среди помощи — выплаты в размере трех миллионов рублей семьям погибших. Также они могут получать бесплатные социальные услуги.

Ряд мер поддержки предоставляют и другим категориям жителей. Был расширен перечень тех, кто может бесплатно провести газ к домам, семьи с детьми-инвалидами освободили от транспортного налога, а дети-сироты получают сертификаты на покупку жилья. За год им предоставили 945 квартир.

Для привлечения в регион квалифицированных специалистов медики получают премии и бесплатные земельные участки, учителя — доплаты за напряженный труд и классное руководство. Также в регионе увеличили выплаты социальным предпринимателям.

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