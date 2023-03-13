13 марта 2023, 17:36
Свыше 8 тысяч педагогов Подмосковья прошли вебинары по подготовке учеников к экзаменам
Более 8,5 тысячи учителей старших классов Московской области прошли серию вебинаров по подготовке выпускников к экзаменам. В них также участвовали председатели комиссий и педагоги-предметники.
Всего прошли 56 вебинаров. Спикеры записали их предварительно.
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«Педагоги имели уникальную возможность познакомиться не только с итогами экзаменационной кампании прошлого года, но и с методами и приемами, позволяющими успешно подготовить выпускников к ЕГЭ и ОГЭ по различным предметам, задать спикерам интересующие их вопросы, а также обменяться мнениями», — сообщили в министерстве образования Подмосковья.
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Первая часть выступлений отражала проработку заданий, которые вызывают трудности у участников ГИА-9, ГИА-11 в прошлые годы. Также для них разобрали задания, где процент выполнения был низким.
Вторая часть вебинаров была посвящена изменениям в КИМ ОГЭ, КИМ ЕГЭ в 2023 году.
Ранее губернатор Андрей Воробьев пообщался с учениками одной из школ Подмосковья. Дети рассказали главе региона о своих планах на будущее.
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