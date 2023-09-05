05 сентября 2023, 18:53
Свыше 8 тысяч ям отремонтировали на дорогах Подмосковья за неделю
Ликвидация дефектов на дорогах продолжается в Московской области. Только за неделю в регионе отремонтировали более восьми тысяч ям, а за сутки — почти три тысячи.
В региональном Минтрансе уточнили, что на муниципальных дорогах устранили около 4,5 тысячи дефектов дорожного покрытия. Больше всего работ за указанный период провели в Серпухове, Люберцах и Домодедове.
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За качеством выполненных работ следят на платформе СКПДИ. Сначала дорожники оцифровывают дефекты покрытия, после чего направляют фотоотчет о проделанной работе.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Дороги
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