Подмосковье 18 сентября 2023, 14:38 Свыше 8 тысяч именных кирпичей заложили в стены нового храма в Лобне пресс-служба администрации городского округа Лобня

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Строительство храма во имя иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» ведется в Лобне с 2015 года. Строители уже заложили в стены 8187 именных кирпичей, средства на которые пожертвовали жители округа.

Сегодня каждый житель Лобни может сделать вклад в строительство объекта. По словам настоятеля храма во имя святителя Филарета Московского Дмитрия Григорьянца, имена тех, кто делает пожертвования, пишут на кирпичах, которые используют в строительстве. Также можно написать имя любого человека: здравствующего, усопшего, принадлежащего другой вере или некрещеного.

пресс-служба администрации городского округа Лобня

В будущем храм покроют штукатуркой, а имена жертвователей напечатают в памятной книге.

«Это будет исторический документ, в котором записаны имена всех, кто внес лепту в строительство нашего храма. На каждой службе мы молимся о строителях этого храма», — отметил Дмитрий Григорьянц.

пресс-служба администрации городского округа Лобня

Напомним, что строительство храма приостановили в 2020 году. Сейчас специалисты провели экспертизу и возобновили работы.

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