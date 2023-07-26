Подмосковье 26 июля 2023, 16:08 Свыше 8 тысяч датчиков утечки газа установили в жилых домах Воскресенска с начала года Unsplash

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Датчики утечки газа продолжают устанавливать в муниципальных квартирах Воскресенска. С января уже установлено более восьми тысяч приборов. Это более 95% от годового плана.

Всего до конца в Воскресенске установят 8397 систем автоматического контроля загазованности. Это бесплатная услуга для жильцов муниципальных квартир. Собственники приватизированного жилья также могут установить подобные датчики.

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Бюджетные системы рассчитаны на оповещение при обнаружении утечки, а более дорогие — не только включают сигнал, но и перекрывают подачу газа.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион перейдет на новую схему газового обслуживания с 2024 года. Проверку оборудования в квартирах будет проводить только компания «Мособлгаз». Кроме того, по новым правилам, если собственник отказывается открывать дверь специалистам, газоснабжение квартиры приостановят.

«Жителям обязательно нужно предоставлять доступ специалистам. Если есть опасения, что это могут быть мошенники, просто позвоните в свою управляющую компанию — там вам точно скажут, кто и какую проверку проводит. Малейшая неисправность может привести к страшным последствиям», — отметил глава городского округа Воскресенск Алексей Малкин.

Получить консультацию по всем вопросам можно в Управлении жилищно-коммунального комплекса администрации городского округа Воскресенск по телефонам: 8 (496) 442-78-73 и 8 (496) 442-75-94.

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