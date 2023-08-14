Подмосковье 14 августа 2023, 13:13 Свыше 8 тысяч человек посетили программы ко Дню физкультурника в Подмосковье Министерство культуры и туризма МО

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Праздник, посвященный Дню физкультурника, прошел в 60 парках Подмосковья в минувшие выходные. Его посетили свыше восьми тысяч человек.

Как рассказали в Министерстве культуры и туризма Подмосковья, для гостей организовали турниры по футболу, волейболу, настольному теннису и дартсу, а также мастер-классы по разминке для бегунов и велоквесты. Для детей работала анимационная программа, они могли поучаствовать в конкурсах рисунков на асфальте.

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На праздниках также провели беговые экскурсии, встречи с известными спортсменами, открытые тренировки и показательные выступления.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что жителям Московской области открыли для занятий спортом 417 школьных стадионов.

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