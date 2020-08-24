Свыше 8 млрд поступило в бюджеты округов Подмосковья от операций с землей и недвижимостью в 2020 году

Как подчеркнула министр, исполнение городскими округами Московской области годового плана по поступлениям от аренды и продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, превысило 54%, а от аренды и продажи муниципального имущества и земельных участков — 60%. Это хороший результат, которого удалось достичь, несмотря на ограничения в связи с пандемией.

Лидерами по поступлениям средств в бюджет от аренды и продажи неразграниченной земли стали городские округа Мытищи, Одинцово и Ивантеевка, а по поступлениям от аренды и продажи муниципального имущества и земли — Электрогорск, Раменский и Пушкинский округа.