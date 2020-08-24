24 августа 2020, 21:12
Свыше 8 млрд поступило в бюджеты округов Подмосковья от операций с землей и недвижимостью в 2020 году
С начала 2020 года в бюджеты городских округов Московской области от аренды и продажи муниципальных объектов капитального строительства, а также земельных участков муниципальной и неразграниченной собственности поступило более восьми миллиардов рублей. Об этом сообщила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.
Как подчеркнула министр, исполнение городскими округами Московской области годового плана по поступлениям от аренды и продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, превысило 54%, а от аренды и продажи муниципального имущества и земельных участков — 60%. Это хороший результат, которого удалось достичь, несмотря на ограничения в связи с пандемией.
Лидерами по поступлениям средств в бюджет от аренды и продажи неразграниченной земли стали городские округа Мытищи, Одинцово и Ивантеевка, а по поступлениям от аренды и продажи муниципального имущества и земли — Электрогорск, Раменский и Пушкинский округа.