Подмосковье 06 декабря 2022, 13:54 Свыше 8 миллионов тонн отходов отправили на переработку в Подмосковье с начала года

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В раздельном сборе отходов участвуют свыше 80% жителей Подмосковья. С начала года они сдали на переработку 8,5 миллиона тонны вторсырья. Об этом сообщили в МинЖКХ региона.

«Уверен, что совместно с жителями Подмосковья, мы придем к основной цели национального проекта „Экология“ — нулевому захоронению отходов», — сказал глава министерства Антон Велиховский.

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С начала реализации нацпроекта «Экология» в регионе закрыли 39 мусорных полигонов, было построено 11 комплексов переработки, на которых сортируют 100% отходов и 50% направляют на вторичное использование.

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Жители могут отладить информацию о раздельном сборе онлайн — на сайте Двабака.рф установлен калькулятор собранного мусора по фракциям. Так, с 2019 года на переработку направили около 1,6 миллиона тонн бумаги и картона, свыше 13 миллиона тонн пластика более 1,2 миллиона тонн стекла и другие отходы.

«Следующий шаг в реализации реформы — это увеличение рынка переработки и количества товаров, производимых из вторсырья. Для большего количества извлеченных материалов, которые в дальнейшем обретут „вторую жизнь“, -добавил министр.

Сейчас на переработку в Подмосковье направляют 80%собранных покрышек. Их превращают в крошку, которую используют для строительства дорог и покрытия детских площадок. Новые технологии также позволяют переработать пластиковые пакеты в скамейки, урны и другие объекты благоустройства.

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