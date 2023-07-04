Подмосковье 04 июля 2023, 13:50 Свыше 8 миллионов человек посетили парки Подмосковья в июне Министерство культуры и туризма МО

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Свыше восьми миллионов человек посетили парки Подмосковья в июне. Самой популярной стала «Пехорка» в Балашихе.

Как рассказали в Министерстве культуры и туризма Подмосковья, парк «Пехорка» в Балашихе посетили свыше 412 тысяч человек. Вторым по популярности стал Центральный парк культуры и отдыха Пушкино — в нем побывали почти 268 тысяч. На третьем месте оказался Клинский парк «Сестрорецкий» с показателем 252,6 тысячи посещений.

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Всего в Подмосковье свыше 180 парков. Ежегодно в них проводят более 40 тысячи мероприятий.

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