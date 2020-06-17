Свыше 76 тысяч детей уже зачислили в первый класс в Московской области

«Сейчас запись в школы ведется по территориальному признаку, но уже с 1 июля детей можно будет записать в любое учреждение, если в нем останутся свободные места», — рассказала Ирина Каклюгина.

По словам министра, в связи с ограничением очного посещения образовательных учреждений в регионе, прием оригиналов заявлений осуществляется школами по предварительной записи.

«Мы держим на контроле вопрос с подачей заявлений, важно, чтобы у родителей не возникало сложностей, хотя процедура довольно быстрая и понятная. Подать заявление можно через портал госуслуг, а после прохождения электронной процедуры родителям необходимо представить в школу оригиналы документов», — уточнила министр.

Для обеспечения безопасности подача документов осуществляется по записи, всю информацию об этом можно найти на сайте школ или позвонив в образовательное учреждение, добавила Каклюгина.