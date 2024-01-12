Подмосковье 12 января 2024, 13:50 Свыше 76 тонн донорской крови и ее компонентов заготовили в Подмосковье в 2023 году Пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области

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В 2023 году в Подмосковье заготовили более 76 тонн донорской крови и ее компонентов. Это на 3,6 тонны больше, чем годом ранее.

По словам главврача Московского областного центра крови Марии Аппалуп, развитию донорского движения уделяют особое внимание.

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«Мы регулярно проводим различные выездные акции, в том числе на крупных предприятиях. Также сдать кровь можно у нас, в Московском областном центре крови, где прием доноров организован без выходных. Благодаря этому, ежегодно нам удается увеличивать количество заготовленной крови и ее компонентов», — сказала она.

Донорская кровь и ее компоненты необходимы для пострадавших в ДТП, а также пациентам с ожогами, сильной кровопотерей, больным онкологическими и другими заболеваниями.

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