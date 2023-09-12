Подмосковье 12 сентября 2023, 10:02 Свыше 76% теплосетей проверили в Подмосковье к зиме ГКУ МО "МОС АВС"

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Подготовку коммуникаций к зиме продолжают в Подмосковье. Сотрудники аварийной службы уже обследовали более 76% теплосетей.

Как рассказали в МинЖКХ Подмосковья, специалисты провели гидравлические испытания в 60 муниципалитетах. Их общая протяженность превысила 10 тысяч погонных километров. Было обнаружено 160 утечек. Больше всего из них — в Орехово-Зуеве, Воскресенске и Шатуре.

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«Из 60 муниципальных образований полностью проверены тепловые сети в 33. Менее 50% тепловых сетей проверено в шести муниципальных образованиях, среди которых городские округа Дмитровский, Пушкинский, Сергиево-Посадский, а также Солнечногорск, Химки и Щелково», — сказал глава ведомства Антон Велиховский.

Всего с 4 апреля по 8 сентября специалисты выезжали на проверку сетей 2329 раз.

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