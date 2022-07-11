Свыше 750 врачей бесплатно получили землю в Подмосковье

Еще в июле прошлого года в Московской области был принят закон о том, что врачам самых востребованных специальностей стали предоставлять земельные участки в безвозмездное пользование. За это время в Подмосковье землю получили уже больше 750 врачей. С таким сообщением выступила зампредседателя правительства Московской области Анна Кротова.

«По инициативе Губернатора Андрея Юрьевича Воробьёва в Подмосковье год назад была введена дополнительная мера поддержки медиков региона — предоставление земельных участков врачам в безвозмездное пользование. Новая программа „Земля врачам“ позволяет привлечь в отдаленные территории области новые медицинские кадры, а также поддержать уже работающих специалистов. Мера поддержки оказалась востребованной среди медиков. Заявки на участие в льготной программе подали более 2 тыс. человек. С начала действия закона участки уже получили более 750 врачей. За шесть месяцев этого года землевладельцами стали свыше 400 медиков. Всего же в этом году землёй будут обеспечены 1 тысяча узких специалистов», — сказала Анна Кротова.

Как отметила министр имущественных отношений Подмосковья Наталья Адигамова, участок составляет по площади от 8 до 15 соток. Претендовать на это могут врачи дефицитных 36 специальностей, отработавшие в подмосковных медучреждениях не меньше трех лет. Сначала землю дают в безвозмездное пользование. А если в течение пяти лет после этого на участке появится дом, землю можно будет оформить в собственность бесплатно.

«Работа по подбору и предоставлению земли медикам в Подмосковье ведётся достаточно активно. В программе „Земля врачам“ принимает участие 31 городской округ, в четырёх из них создаются посёлки для врачей, где землю получили более 140 медиков. В трех пилотных городских округах: Сергиевом Посаде, Домодедово, Богородском обустройство инженерной и дорожной инфраструктуры завершится в 2022 году (сентябрь, ноябрь). В Ступино эта работа начнётся в 2023 году. Благоустройство с установкой детских и спортивных площадок в посёлках для врачей запланировано на 2023 год. Участки сформированы с расположенной вблизи социальной инфраструктурой и транспортной доступностью. За время действия губернаторской программы врачам предоставлено свыше 76,5 га земли. Процедура получения земли абсолютно проста. На оформление уходит всего 15 рабочих дней», — отметила Наталья Адигамова.

Наиболее активные администрации городских округов Подмосковья, которые с начала действия закона предоставили врачам наибольшее количество участков: Домодедово, где землю предоставили 145 врачам, Коломна — 98 медикам, Щелково– 45, Серпухов — 43, Дмитровский — 41 специалисту.