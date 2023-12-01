01 декабря 2023, 16:45
Свыше 750 тысяч жителей Подмосковья оформили электронные квитанции за ЖКУ
Свыше 750 тысяч пользователей расчетного центра Подмосковья оформили электронные квитанции за ЖКУ вместо бумажных. Они приходят в личный кабинет или по почте.
Как рассказали в МинЖКХ Подмосковья, электронный счет несет ту же юридическую силу, что и бумажный. Процесс зачисления денег на него такой же, факт оплаты подкрепляется чеком.
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В личном кабинете работает верификация, что позволяет связать лицевой счет плательщика, его адрес и электронную почту. В будущем там появится двухфакторная аутентификация через SMS и мобильное приложение.
Все персональные данные пользователей надежно защищены, весь трафик круглосуточно сканируется на уязвимость, а все данные проходят процедуру резервного копирования, чтобы их можно было восстановить в случае пожара или сбоя.
Подписаться на электронный счет можно в личном кабинете на сайте расчетного центра, а также в мобильном приложении.
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ЖКХ
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