Подмосковье 01 марта 2023, 13:41 Свыше 750 центров детских инициатив открыли в школах Подмосковья

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Центры детских инициатив открывают в школах Подмосковья по предложению Минпросвещения России. На базе образовательных учреждений региона уже открыли 761 организацию, рассказала вице-губернатор области Ирина Каклюгина.

«На базе образовательных учреждений региона действует 761 центр. А до конца года мы откроем еще 27», — сказала она.

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В центрах дети объединяются для создания внеклассных проектов. Это возможность найти единомышленников по интересам, развить креативное мышление и самореализоваться.

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Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о развитии ЖК «Гусарская баллада» в Одинцове. Там откроют детские сады, школу и поликлинику.

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