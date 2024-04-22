Подмосковье 22 апреля 2024, 20:26 Свыше 7,5 тысячи граждан воспользовались услугами соцработников Подмосковья с 2015 года Жителям Подмосковья напомнили про услуги соцработников Телеканал «360»

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Одиноким людям из Подмосковья могут помочь социальные работники. Сотрудники ходят за продуктами в магазины, покупают лекарства в аптеках, убирают дома, готовят еду, оплачивают жилищно-коммунальные услуги. Подробностями об их деятельности в интервью ведущей телеканала «360» Юлии Минаковской поделилась менеджер по связям с общественностью Центра социального обслуживания Московской области Дарья Кислякова.

Центр существует с 2015 года и за это время успел открыть 22 подразделения. Его сотрудники практически 10 лет занимаются организацией социального обслуживания на дому.

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«На нашем обслуживании состоит более 7,5 тысячи пожилых и людей с ограниченными возможностями здоровья. У нас открыто 22 офиса на территории Московской области, где мы и помогаем нашим подопечным», — рассказала Дарья Кислякова.

Сотрудниками центра являются высококвалифицированные специалисты, которые находят индивидуальный подход к каждому нуждающемуся и постоянно продолжают обучаться.

«Всегда есть желающие, поток большой. Мы с огромным удовольствием привлекаем их за счет тех перспектив, которые можем предложить. Например, у нас есть собственное инновационное обучении наших сотрудников. Наши специалисты обучают их основам долговременного ухода», — поделилась Дарья Кислякова.

Кроме того, в центре существует собственная служба психологической помощи. При этом некоторые сотрудники работают почти 10 лет, помогая нуждающимся. Стажировка специалистов ведется в течение трех месяцев.

«У нас социальные работники — это профессионалы своего дела. Они выполняют огромное количество разного вида помощи, но порой времени и возможности наших социальных работников недостаточно, чтобы закрывать все потребности наших подопечных. И в таком случае, конечно, мы с огромным удовольствием обращаемся к нашим партнерам — волонтерским организациям», — добавила Дарья Кислякова.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что 45 тысяч льготников получили новые социальные выплаты в Подмосковье.

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