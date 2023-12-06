Подмосковье 06 декабря 2023, 15:47 Свыше 7,5 тысячи человек подписали контракты в пункте подготовки бойцов СВО в Балашихе Телеканал «360»

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Восемь тысяч добровольцев обратились в пункт отбора бойцов специальной военной операции в Балашихе. Из них более 7,5 тысячи человек заключили контракты с Министерством обороны.

Кандидаты в контрактники могут пройти в Балашихе медкомиссию и получить все необходимые документы. После подписания договора, они проходят курс обучения и отправляются в воинские части.

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«Люди идут каждый день из различных регионов нашей страны, почти со всех населенных пунктов Московской области. Все люди желают служить, помочь нашей родине. Мотивированы морально и материально том числе. У кого-то там уже друзья находятся, кто-то уже был в зоне спецоперации, поэтому <…> заключают контракт с Министерством обороны», — сказал начальник учебно-тренировочного комплекса с позывным Гром.

Один из тех, кто решил отправиться на службу по контракту, — боец с позывным Пионер. Мужчина приехал в столицу на заработки из Краснодара. Позже понял, что хочет пополнить ряды армии и отправиться на специальную военную операцию. Срочную службу он проходил в Кыргызстане, в гражданской жизни трудился электромонтажником и сварщиком.

Московский областной пункт отбора граждан на военную службу по контракту работает в Балашихе по поручению губернатора региона Андрея Воробьева. Информацию можно узнать на сайте контрактмо.рф или по телефону: 8 (495) 990-77-77.

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