Свыше 740 тысяч жителей Подмосковья прошли исследование на ВИЧ за полгода

В условиях пандемии коронавируса жители стали значительно реже посещать медицинские организации. Однако диагностика ВИЧ по-прежнему актуальна. Это отметил главврач областного Центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями Александр Пронин.

Потребность в диагностике ВИЧ-инфекции остается вне зависимости от коронавируса. Мы приглашаем жителей сдать тест на ВИЧ быстро и бесплатно в наших кабинетах тестирования, работающих в городских поликлиниках Александр Пронин.

Ознакомиться с адресами кабинетов тестирования на ВИЧ можно будет в разделе «Получить помощь» на сайте. Предварительная запись не требуется.

В марте пресс-служба регионального Минздрава сообщила, что с начала года тест на ВИЧ сдали более 250 тысяч жителей области.