28 июля 2020, 15:24
Свыше 740 тысяч жителей Подмосковья прошли исследование на ВИЧ за полгода
Более 740 тысяч человек прошли исследование на ВИЧ за полгода в Подмосковье. Сделать это можно быстро и бесплатно. При желании человек сдаст тест анонимно.
В условиях пандемии коронавируса жители стали значительно реже посещать медицинские организации. Однако диагностика ВИЧ по-прежнему актуальна. Это отметил главврач областного Центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями Александр Пронин.
Потребность в диагностике ВИЧ-инфекции остается вне зависимости от коронавируса. Мы приглашаем жителей сдать тест на ВИЧ быстро и бесплатно в наших кабинетах тестирования, работающих в городских поликлиникахАлександр Пронин.
Ознакомиться с адресами кабинетов тестирования на ВИЧ можно будет в разделе «Получить помощь» на сайте. Предварительная запись не требуется.
В марте пресс-служба регионального Минздрава сообщила, что с начала года тест на ВИЧ сдали более 250 тысяч жителей области.