Подмосковье 18 апреля 2023, 11:29 Свыше 74 тысяч человек прошли голосование по ремонту дорог в Подмосковье Минтранс Подмосковья

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Сбор предложений по ремонту дорог в Подмосковье на 2024 год стартовал на портале «Добродел» 1 апреля. За это время в нем приняли участие свыше 74 тысяч человек.

Как рассказали в Минтрансе, самыми активными оказались жители Ступина, Воскресенска Раменского и Клина.

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«Сбор предложений по ремонту дорог всегда пользуется популярностью среди жителей Подмосковья. Чуть больше чем за две недели в сборе приняли участие свыше 74 тысяч пользователей портала „Добродел“», — сказал глава ведомства Алексей Гержик.

Так, жители Ступина оставили свыше семи тысяч предложений, еще по четыре тысячи голосов было получено из Воскресенска и Раменского и около 3,4 тысячи из Клина.

Голосование пройдет в два этапа: сбор предложений и голосование. Каждый пользователь может предложить одну дорогу, выбрав ее на карте. Голосование пройдет с 1 июля по 31 августа.

Узнать, какие дороги приведут в порядок в этом году, можно по ссылке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что на модернизацию системы ЖКХ в Подмосковье направят 320 миллиардов рублей.

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