Свыше 73 тысяч семей стали получателями выплат на детей от трех до семи лет в Подмосковье | 360°

Подмосковье 02 ноября 2022, 17:01 Свыше 73 тысяч семей стали получателями выплат на детей от трех до семи лет в Подмосковье

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Свыше 73 тысяч семей с низкими доходами стали получателями выплат на детей от трех до семи лет в Подмосковье. Ее размер составляет от семи до 15 тысяч рублей, рассказала вице-губернатор региона Ирина Каклюгина.

В Минсоцразвития напомнили, что с 2023 года семьи с низкими доходами смогут получать единую выплату, которая объединит в себе четыре пособия. Это поддержка беременных, семей с детьми до трех лет, от трех до семи лет, а также от восьми до 17 лет. Сумма будет зависеть от доходов семьи и составит 50%, 75% и 100% от прожиточного минимума.

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