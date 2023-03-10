Подмосковье 10 марта 2023, 14:28 Свыше 720 тысяч онлайн-заявлений в кружки и секции подали в Подмосковье с начала учебного года

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Более 720 тысяч заявлений на запись в кружки и секции с начала учебного поступило от родителей в Подмосковье в режиме онлайн. Об этом сообщила вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.

С этого года в Московской области можно подать одно заявление сразу в несколько секций. Кроме того, записаться на новые кружки можно в течение всего года.

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«Самыми популярными направлениями являются естественно-научные занятия, социально-гуманитарной направленности и технической», — отметила Каклюгина.

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Жители Московской области могут выбрать кружок на сайте, а записаться — через региональный портал госуслуг.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что к сентябрю в Подмосковье достроят 20 современных школ и 11 детских садов.

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