Подмосковье 24 марта 2023, 17:52 Свыше 700 жителей Подмосковья посетили встречи по вопросам защиты прав потребителей

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Всемирный день защиты прав потребителей прошел в Подмосковье. Его провели под девизом «Расширение прав и возможностей потребителей по переходу к чистой энергии». В честь этого уполномоченный по правам человека Подмосковья Инна Фаевская подвела итоги 15 просветительских мероприятий, которые прошли в Домодедове, Воскресенске, Власихе, Люберцах и других округах. Их посетили свыше 700 жителей Подмосковья.

Мероприятия по вопросам защиты прав потребителей прошли с представителями Роспотребнадзора, общественных организаций и администраций муниципалитетов.

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Участникам встреч рассказали о том, как внести вклад в переход к чистой энергии. Так, потребители могут повлиять на внедрение бережливых подходов к производству товаров и услуг. Для этого они должны иметь легкий доступ к безопасной, устойчивой и доступной энергии.

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Как отметили в пресс-службе уполномоченного, такие мероприятия привлекают внимание к соблюдению принципов ответственного потребления товаров и услуг и повышают правовую грамотность жителей.

Ранее губернатор Андрей Воробьев одобрил идею создания нового канала по приему инициатив. По его мнению, это поможет выстроить более совершенную систему управления в регионе.

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