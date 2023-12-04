Подмосковье 04 декабря 2023, 12:01 Свыше 700 заблудившихся вывели из лесов Подмосковья осенью m.ru24.net

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Комлесхоз Подмосковья получил 740 сообщений о потерявшихся в лесу жителях осенью. Всех их удалось найти и вывести.

К поискам потерявшихся жителей привлекались лесничие, сотрудники МЧС, а также поисковые отряды. По словам главы Минсельхозпрода Подмосковья Владислава Мурашова, всех заблудившихся удалось найти.

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«За осенний период в подмосковных лесах потерялись 740 человек. Всех нашли, кому требовалось — оказали медицинскую помощь и помогли найти дорогу домой», — сказал он.

Больше всего людей потерялись в Клинском лесничестве. Это 90 человек. Еще 59 жителей заблудились в Истре, 57 — в Ступине, 54 — в Дмитрове и по 52 — в Наро-Фоминске и Подольске. Чаще всего о таких происшествиях сообщали в сентябре — в этом месяце дорогу домой не смогли найти 682 человека.

«Холод — главный враг человека в зимнем лесу. Если есть спички, все не так плохо. Но согреться можно и без костра. Надо больше двигаться, организм при движении вырабатывает тепло. Можно во время передвижения громко петь. Боевой дух поднимете и вас могут услышать находящиеся неподалеку люди. Если устали идти, приседайте, а потом снова идите. Идите и ночью. Ночлег на морозе — не лучшая идея. Есть опасность заснуть и не проснуться», — добавил министр.

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