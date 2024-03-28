Подмосковье 28 марта 2024, 18:47 Свыше 700 вакансий представили на ярмарке трудоустройства в Орехово-Зуеве администрация Орехово-Зуевского городского округа

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Масштабная ярмарка трудоустройства прошла в Орехово-Зуеве, на ней представили более 40 работодателей и более 700 вакансий, сообщили в администрации городского округа.

Мероприятие прошло в кластере «Стачка». Провели его совместно с Центром занятости населения Подмосковья. Посетители могли сразу пройти собеседование и при желании трудоустроиться.

администрация Орехово-Зуевского городского округа

Была на ярмарке и площадка профориентационных тренингов для студентов. А средние специальные учреждения организовали зону мастер-классов по профессиям.

Принимали участи в ярмарке и самозанятые округа, рассказав о мерах господдержки и о том, как можно превратить хобби в бизнес.