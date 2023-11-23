Подмосковье 23 ноября 2023, 10:44 Свыше 700 тысяч рублей собрали на благотворительном концерте в Реутове в поддержку участников СВО Телеканал «360»

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Жители Реутова собрали 750 тысяч рублей в поддержку участников специальной военной операции. В деловом комплексе «Мир» состоялся благотворительный концерт-акция «Ради жизни на земле».

Собранные средства пойдут на приобретение необходимого военно-технического оборудования, сообщила пресс-служба главы городского округа Реутов Станислава Каторова.

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Благотворительный концерт состоялся 17 ноября. Артисты в этот вечер выступили бесплатно и подарили положительные эмоции военнослужащим спецоперации, их родным, жителям Реутова. Начался концерт словами благодарности тем, кто сегодня находится на передовой.

Зрители узнали о том, что дети города плетут маскировочные сети, тактические браслеты, делают сухие свечи, пишут фронтовые письма. Благотворительная деятельность в городе объединяет разные поколения. Отдельные музыкальные номера как творческие подарки увидели матери и жены участников спецоперации.

«Мы назвали наш концерт „Ради жизни на земле“, потому что наши ребята воюют ради жизни на земле. Ради нашей жизни рискую своей жизнью. Искусство — вдохновляющая сила. И результат концерта для нас — не просто собрать средства, а получить заряд духовной энергии, чтобы совершать новые подвиги. Концерт — это морально важно. Они там, мы здесь. Так мы показываем, что мы все вместе», — рассказала руководитель Центра поддержки семей мобилизованных Реутова Анна Бабалова.

Уточняется, что на благотворительной акции собрано 750 тысяч рублей. Денежные средства от продажи билетов пойдут на приобретение необходимого военно-технического оборудования бойцам. Помощь будет адресной. Окажут ее тем ребятам, которые ушли на службу из Реутова.

В пресс-службе добавили, что третий благотворительный концерт был организован военно-промышленной корпорацией «Научно-производственное объединение машиностроения», Союзом машиностроителей России, Центром помощи семьям мобилизованных и Фондом социальной поддержки населения Реутова.

Своим выступлением жителей города порадовали заслуженные артистки республики Башкортостан, солистки Московского театра «Новая опера» Ольга и Елена Терентьевы, ансамбль военно-патриотической песни «Трассера», акробатический дуэт Дмитрия и Марии Тарасовых, творческие коллективы Реутова.

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