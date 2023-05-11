Подмосковье 11 мая 2023, 14:14 Свыше 700 студентов Подмосковья подготовят к работе в детских лагерях Министерство информационных и социальных коммуникаций Московской области

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Свыше 180 вожатых студенческих отрядов провели выездной учебный лагерь в Клину для подготовки открытых трудовых смен. Мероприятие организовали Министерство информационных и социальных коммуникаций и Минобразования Подмосковья.

Глава министерства информационных и социальных коммуникаций региона Екатерина Швелидзе рассказала, что летняя оздоровительная кампания стартует в начале июня. Свыше 700 молодых вожатых отправятся в лагеря Подмосковья и Краснодарского края. Их проводят, чтобы подготовить студентов к работе с детьми и помочь им получить необходимые для этого навыки.

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«На слете активисты изучали детскую психологию, учились разрешать проблемные ситуации, организовывать и самим проводить занятия в игровой форме. Особое внимание уделяется подготовке вожатых для работы с детьми из новых территорий, которые также приезжают к нам в Московскую область, чтобы провести летние каникулы», — сказала она.

В ходе подготовки студенты попробовали себя в организации интерактивных игр, выступлений и квестов, посетили мастер-классы по игротехнике и охране труда.

В прошлом году лагерные смены прошли свыше 400 человек.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что одну из самых больших школ Подмосковья откроют в Лобне в 2024 году. Она примет сразу 2,2 тысячи учеников.

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