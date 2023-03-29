29 марта 2023, 15:56
Свыше 700 школьников сдали нормы ГТО в Солнечногорске с начала года
Нормативы комплекса ГТО с начала года сдали более 700 школьников из Солнечногорска. Тестирования по физподготовке прошли в Тимоновской школе, в гимназии № 6 и в школе «Солнечная».
Сдача нормативов не обязательна, но хорошие результаты дают выпускникам бонус при поступлении в вузы. Поэтому Центр ГТО проводит регулярные выезды в учебные заведения округа.
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Желающие пройти тестирование комплекса могут зарегистрироваться в личном кабинете на сайте и подать заявку в отдел сдачи норм ГТО по городскому округу Солнечногорск через электронную почту mau.solnechnogorye@mail.ru или по телефону 8 (925) 733-42-59.
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Солнечногорск
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