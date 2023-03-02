Подмосковье 02 марта 2023, 16:15 Свыше 700 школьников Подмосковья прошли тренировочную сдачу ЕГЭ

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Более 700 школьников Подмосковья прошли региональное тренировочное мероприятие в формате ЕГЭ по литературе и информатике. В тестировании применяли технологии доставки экзаменационных материалов с помощью интернета, а также их печати и сканирования в аудиториях ППЭ.

«Цель мероприятия — отработка работниками ППЭ организационных и технологических процедур, осуществляемых при проведении ЕГЭ. Проверка экзаменационных работ участников тренировочных экзаменов не предусмотрена», — сообщили в пресс-службе Министерства образования Подмосковья.

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В тренировочных испытаниях приняли участие девять пунктов проведения экзамена, в каждом из которых задействовали все аудитории и техническое оборудование, которые будут использовать на ЕГЭ.

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