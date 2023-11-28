Подмосковье 28 ноября 2023, 18:02 Свыше 700 работников вышли на уборку снега в парках Подмосковья Министерство благоустройство Московской области

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В Московской области продолжается уборка после снегопада. В чистке парков задействовали 755 человек и 213 спецмашин, сообщили в министерстве благоустройства региона.

«К уборке снега работники парков культуры и отдыха приступили со вчерашнего дня. Было очищено от снега более 33,5 тысячи квадратных метров территории», — добавил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

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Сначала снег убирают на центральных аллеях в парках, затем приступают к расчистке второстепенных дорожек, детских и спортивных площадок. Также их обрабатывают противогололедными материалами.

В Московской области работают 193 парка культуры и отдыха.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе прошел самый мощный за последние 40 лет снегопад.

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