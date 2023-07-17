17 июля 2023, 16:36
Свыше 700 предпенсионеров Подмосковья прошли переобучение на новую профессию
Свыше 700 жители Подмосковья старше 50 лет прошли переобучение на новую профессию. Среди популярных направлений оказались кадровые службы, бухгалтерия, педагогика и программирование.
Как рассказала глава Минсоцразвития Подмосковья Людмила Болатаева, еще около 600 предпенсионеров продолжают обучение и скоро овладеют новыми профессиональными навыками.
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Поучаствовать в программе могут все жители Подмосковья старше 50 лет в рамках федерального проекта «Содействие занятости» нацпроекта «Демография». Узнать об этом подробнее и записаться на программу можно на портале.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Пенсионеры
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