Подмосковье 18 января 2024, 12:25 Свыше 700 пешеходных переходов оборудовали дополнительной подсветкой в Подмосковье в 2023 году Пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

Читать 360tv в

Дополнительную подсветку установили более чем на 700 пешеходных переходах в Подмосковье. Это позволит увеличить безопасность на дорогах и снизить количество ДТП с участие пешеходов.

Как рассказал глава Минтранса Подмосковья Алексей Гержик, дополнительную подсветку устанавливают на переходах уже несколько лет. В прошлом году она появилась на дорогах в Орехово-Зуеве, Коломне, Одинцове, а также небольших населенных пунктах.

Реклама

«В 2023 году обустроили такой подсветкой больше 460 переходов на муниципальных и почти 220 переходов на региональных дорогах. Также порядка 45 переходов с дополнительной подсветкой появились на федеральной трассе А-107. Еще отмечу, что в конце прошлого года мы начали обустраивать больше 90 пешеходных переходов у социальных объектов, в том числе образовательных учреждений, проекционной подсветкой — когда на проезжей части дублируется разметка», — сказал он.

Впервые подсветку применили в 2019 году. Сейчас таких переходов в Подмосковье около пяти тысяч.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».