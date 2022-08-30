Свыше 700 народных троп благоустроят в Подмосковье к концу сентября

Свыше 200 народных троп заасфальтировали в Подмосковье. До конца сентября благоустроят еще 532, рассказала глава Главного управления содержания территорий Светлана Аипова.

Обустроенные пешеходные дорожки на протоптанных местах будут вести к социально значимым объектам — школам, больницам, детским садам. Многие из них уже преобразились и сделали передвижение жителей удобнее и комфортнее.

Как рассказала Светлана Аипова, благоустройство троп продолжают в 32 городских округах области.

«Сейчас заасфальтирована уже 221 „народная тропа“. На 100% с работами уже справились 17 городских округах. Полностью завершили работы на этой неделе в Ступине — восемь дорожек, Люберцах — 13, Королеве — 10, Фрязине — девять, Ленинском — семь, Луховицах — четыре тропинки», — сообщила глава ГУСТ.

Она добавила, что на завершающей стадии работы в Серебряных Прудах и Наро-Фоминске.

«Обустройство и ремонт по программе „Пешком“ планируют завершить до конца сентября. ГУСТ держит реализацию проекта на контроле, чтобы осенью жители могли комфортно передвигаться», — отметила Аипова.

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