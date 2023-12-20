Подмосковье 20 декабря 2023, 15:53 Свыше 700 мероприятий проведут в Химках зимой Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Администрация Химок организует для жителей свыше 700 развлекательных мероприятий до конца января. Благодаря проекту «Зима в Подмосковье» пройдут 330 культурных, 250 спортивных и 130 образовательных встреч.

Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки

Жители округа могут посетить 25 катков, на шести из которых работает прокат коньков и теплые раздевалки. Также оборудованы 25 лыжных трасс — две из них профессиональные. Любители горнолыжного спорта могут поткаться в спорткомплексе «Родина»: там четыре трассы с разным уровнем сложности.

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Кроме того, на новогодних праздниках пройдут выступления знаменитых фигуристов. Представления можно будет увидеть на Театральном катке в сквере Юбилейный.

«Мы подготовили насыщенную новогоднюю программу для жителей и гостей города. <…> Ожидаем, что [мероприятия] посетят более 230 тысяч человек. Праздничную атмосферу в городе поддерживаем тематическим оформлением. Установили в парках, во дворах, на территории торговых центров и предприятий более 100 елок и еще более 130 декоративных конструкций с иллюминацией», — рассказал глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал позаботиться о туристах, которые приедут в Московскую область на новогодние праздники.

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