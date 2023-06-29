Подмосковье 29 июня 2023, 13:48 Свыше 700 компаний из Подмосковья воспользовались помощью Фонда поддержки экспорта с начала года

Читать 360tv в

Свыше 700 компаний из Подмосковья воспользовались поддержкой регионального фонда ВЭД за полгода. Количество уникальных получателей выросло почти на 50% по сравнению с таким же периодом прошлого года.

Как рассказала заместитель председателя правительства Подмосковья Екатерина Зиновьева, поддержкой фонда воспользовались 745 компаний с января.

Реклама

«Среди наиболее востребованных услуг фонда — мастер-классы, семинары и вебинары экспортной направленности, в которых приняли участие почти 450 компаний. Еще около 170 предприятий специалисты фонда сопровождали в рамках получения услуг Российского экспортного центра», — сказала она.

Кроме того, предприниматели активно участвовали в международных выставках, акселератских программах и пользовались консультационными услугами. Также в первом полугодии 2023 года фонд сопровождал экспортные контракты, а также помогал с поиском и подбором иностранных покупателей и выводом производителей на иностранные торговые площадки.

Подробнее о работе фонда можно узнать по ссылке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев назвал поддержку бизнеса секретом инвестиционной привлекательности. Он подчеркнул, что необходимо не только сохранить, но и увеличить меры, которые упрощают жизнь подмосковным предпринимателям, чтобы сохранить позиции региона в рейтинге.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».