Подмосковье 18 июля 2023, 12:33 Свыше 700 дворов благоустроят в Подмосковье в 2023 году Пресс-служба Губернатора МО

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В этом году в Подмосковье благоустроят 707 дворов, которые были выбраны путем голосования на портале «Добродел». Об этом глава ГУСТ Светлана Аипова доложила губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву на заседании правительства.

По словам Аиповой, сейчас в работе находятся 48% от всех запланированных территорий, 12% уже привели в порядок.

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Она добавила, что в регионе продолжат реализацию программы по благоустройству пешеходных дорожек. В этом году планируют привести в порядок 585 народных троп в 43 городских округах. Работы завершили на 150 объектах, еще на 178 они продолжаются.

«Народные тропы создаются шириной два метра для комфортного передвижения пешеходов и маломобильных групп населения. Но главное — это сделать привычные маршруты к школам, детским садам, поликлиникам, остановкам общественного транспорта, детским и спортивным площадкам доступными и комфортными», — сказала она.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил усилить контроль за состоянием дворов. За полгода жители подали более 330 тысяч жалоб и предложений, касающихся придомовых территорий.

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