Подмосковье 14 декабря 2022, 15:59 Свыше 700 домов Подмосковья подключили к газу на минувшей неделе

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Ход реализации программы социальной газификации обсудили в Подмосковье. За последнюю неделю к сетям подключили 736 домов, сообщили в Минэнерго Московской области.

В обсуждении вопросов догазификации региона приняли участие министр энергетики Московской области Александр Самарин, представители «Газпрома», «Мособлгаза», а также главы муниципальных образований и другие.

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За полтора года реализации программы было построено почти 3 километра газопровода, догазифицировано 2,6 тысячи населенных пунктов, а возможность подключить газ получили 179,3 тысячи жителей региона.

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Александр Самарин отметил, что президентская программа будет продолжена: газ за счет государства будут проводить к участкам новых домов. Кроме того, в будущем планируется газифицировать социально значимые объекты, такие как медицинские и образовательные учреждения.

Жителям Московской области напомнили: чтобы подключить дом к газу, нужно подать заявку на социальную газификацию онлайн — на сайте «Мособлгаза» или лично — в офисе «Мособлгаза». Актуальное расписание всех офисов размещено на сайте организации в разделе «Социальная газификация», «График работы офисов».

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