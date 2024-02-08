Подмосковье 08 февраля 2024, 11:57 Свыше 700 человек и 150 коммунальных машин привлекли к уборке снега в Истре Unsplash

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Коммунальные службы в Истре устраняют последствия циклона «Ольга». Для это в округе задействовали более 700 коммунальных и дорожных рабочих, а также 150 машин.

Коммунальные службы в Истре расчистили подходы и подъезды к социальным объектам, пешеходные тротуары, дворовые территории и подъезды. Уборка снега ведется круглосуточно.

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«Дорожные службы за вечер и ночь очистили более 1,6 тысяч километров, а обработали порядка 900 километров муниципальных и региональных дорог. В первую очередь проводится расчистка автомагистралей с повышенным трафиком», — рассказала глава городского округа Истра Татьяна Витушева.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, циклон «Ольга» принес 12 сантиметров снега. Коммунальные и дорожные службы в регионе работают в усиленном режиме.

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