В Подмосковье с начала года собрали более 70 тысяч тонн помидоров и огурцов. Лидером по сбору овощей стала Кашира. Там урожай превысил 48 тысяч тонн. Об этом рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

Источник фото: пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области

«На сегодняшний день валовый сбор овощей в тепличных хозяйствах Подмосковья составляет порядка 71 тысячи тонн. Огурцов произведено более 43 тысяч тонн, томатов — 27 тысяч тонн. Перца и баклажанов выращено порядка 650 тонн», — рассказал министр.

Разин отметил, что в прошлом году за такое же время в Подмосковье собрали 68 тысяч тонн овощей защищенного грунта.

Больше всего овощей собрали в Кашире на предприятии «Агрокультура Групп». Их урожай превысил 48 тысяч тонн. Компания «Луховицкие овощи» собрала порядка 11 тысяч тонн овощей. Третье место у аграриев Электростали — предприятие «Иванисово» вырастило более девяти тысяч тонн.

Источник фото: пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области

«Овощная продукция Подмосковья реализуется в торговых точках и на сельскохозяйственных ярмарках области, столицы и соседних регионов. Средняя отпускная цена производителя за один килограмм огурцов составляет порядка 77 рублей, томаты стоят более 115 рублей», — добавил министр.

Разин уточнил, что комплексы Подмосковья работают с использованием современных технологий производства. Так, в теплицах используют малообъемную гидропонику с применением систем капельного орошения, системы ассимиляционного освещения, управление микроклиматом.