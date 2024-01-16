Подмосковье 16 января 2024, 12:17 Свыше 70 тысяч детей родились в Подмосковье в 2023 году Пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области

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За 2023 год в Подмосковье родились более 70,5 тысячи детей. Это на 350 больше, чем в 2022-м.

Как рассказала первый заместитель председателя правительства Подмосковья Светлана Стригункова, для беременных в регионе создают комфортные условия — медучреждения оснащают современным оборудованием и комплектуют штат квалифицированных специалистов.

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«Мы создаем для женщин комфортные и безопасные условия, внедряем новые услуги. Налажена маршрутизация, работают школы будущих мам, реализуется индивидуальное сопровождение беременности. Мы принимаем рожениц не только из Подмосковья, но и других регионов, все роды проводятся бесплатно, по ОМС», — сказала она.

Ознакомиться с системой родовспоможения Подмосковья можно на специальном портале. Получить помощь также можно по телефону 8 (800) 550-30-03 ежедневно с 8:00 до 20:00.

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