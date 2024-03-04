Подмосковье 04 марта 2024, 14:45 Свыше 70 тысяч детей родились в Подмосковье в 2023 году Пресс-служба Минздрава МО

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Свыше 72,7 тысячи детей родились в Подмосковье в 2023 году. Для комфортной беременности и родов перинатальные центры оснастили новым оборудование и укомплекстовали профессиональными специалистами.

В Подмосковье создают условия для комфортного ведения беременности и родов. По словам первого заместителя председателя правительства региона Светланы Стригунковой, новые услуги внедрили по проекту «Наша женская консультация». Это индивидуалное сопровождение и телемедицинские консультации.

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«Помимо этого, наши учреждения родовспоможения оснащены всем необходимым оборудованием и укомплектованы квалифицированными специалистами. Важно отметить, что мы принимаем рожениц не только из Подмосковья, но и других регионов, все роды проводятся бесплатно, по ОМС», — сказала она.

Таких результатов удалось добиться благодаря работе шести перинатальных центров, НИИ акушерства и гинекологии, а также созданию трехуровневой системы родовспоможения. Узнать подробнее о ее работае можно на портале «Стань мамой в Подмосковье».

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