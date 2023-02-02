Подмосковье 02 февраля 2023, 14:00 Свыше 70 тонн донорской крови и ее компонентов заготовили в Подмосковье за год

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В 2022 году в Московской области заготовили 73 тонны донорской крови и ее компонентов. Это больше показателей 2021 года на четыре тонны.

В донорской крови нуждаются пострадавшие в ДТП, люди с сильной кровопотерей, ожогами и травмами, пациенты с заболеваниями крови и раком, новорожденные с различными патологиями и другие.

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«В Подмосковье большое внимание уделяется развитию донорского движения — сдать кровь и ее компоненты можно не только в учреждениях службы крови, но и на выездных акциях, которые проходят во многих округах Подмосковья», — сообщила главный врач Московского областного центра крови Мария Аппалуп.

Большинство донаций выполняется на безвозмездной основе. Несмотря на это, с каждым годом число добровольцев, желающих сдать кровь, растет.

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